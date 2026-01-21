Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Франческо Маэстрелли: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Новак Джокович — Франческо Маэстрелли: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Завтра, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и представителем Италии Франческо Маэстрелли, занимающим в рейтинге ATP 141-ю строчку. Матч начнётся не ранее 5:30 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open — 2026
Сетка Australian Open — 2026
