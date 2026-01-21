Скидки
Рублёв вышел в третий круг на хардовых «Шлемах» в 13 из 14 последних розыгрышей

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг хардовых турниров «Большого шлема» в 13 из 14 последних розыгрышей. Единственную «осечку» он допустил в прошлогоднем розыгрыше Australian Open, где в первом круге проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.

Сегодня, 21 января, Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором раунде он обыграл португальца Жайме Фарию. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер.

