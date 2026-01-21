«У каждого своё мнение». Мирра Андреева отреагировала на слова украинской теннисистки

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на критику украинки Александры Олейниковой по поводу участия россиян в международных матчах.

— Немного политический вопрос напоследок. Украинка Олейникова выступила очень резко и сказала, что спортсмены из России и Беларуси вообще не должны играть в теннис. Как вы себя чувствуете, когда слышите подобное?

— Думаю, что у каждого есть своё мнение, поэтому не хочу судить игроков по тому, что они говорят. Она может иметь своё мнение и высказываться как угодно, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Сегодня, 21 января, во втором круге Australian Open Андреева обыграла гречанку Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.