«Диана выстояла». Кузнецова — о победе Шнайдер во втором круге АО-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выход 22-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго раунда она оказалась сильнее 21-летней австралийской теннисистки Талии Гибсон, занимающей в рейтинге WTA 119-е место. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Шнайдер.
«Ещё один триллер на австралийских кортах ранним утром — с трёх матчболов ушла Диана Шнайдер! Смотря матч, казалось, что всё может поменяться и пойти в любую сторону. Слава богу, Диана оказалась сильнее в конце и чуть надёжнее. Соперница была крайне неудобная, била сильно, не давала возможности ввязать её в свою игру. Матч в целом был непредсказуем, самое главное, что Диана выстояла, с чем мы её и поздравляем», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
