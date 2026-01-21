Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Диана выстояла». Кузнецова — о победе Шнайдер во втором круге АО-2026

«Диана выстояла». Кузнецова — о победе Шнайдер во втором круге АО-2026
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выход 22-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго раунда она оказалась сильнее 21-летней австралийской теннисистки Талии Гибсон, занимающей в рейтинге WTA 119-е место. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Шнайдер.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:10 МСК
Талия Гибсон
119
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Ещё один триллер на австралийских кортах ранним утром — с трёх матчболов ушла Диана Шнайдер! Смотря матч, казалось, что всё может поменяться и пойти в любую сторону. Слава богу, Диана оказалась сильнее в конце и чуть надёжнее. Соперница была крайне неудобная, била сильно, не давала возможности ввязать её в свою игру. Матч в целом был непредсказуем, самое главное, что Диана выстояла, с чем мы её и поздравляем», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android