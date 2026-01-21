Давидович-Фокина пожаловался на болельщиков Australian Open — 2026

14-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина пожаловался на болельщиков, которые мешали ему на протяжении матча с американцем Райлли Опелкой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца.

«Это были четверо невежд и пьяниц, которые очень сильно мешали на протяжении всего матча. Кто знает, может, они вообще поставили на эту игру», — сказал Давидович-Фокина после матча.

Матч с Опелкой стал 17-й пятисетовой встречей для испанца на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 Давидович-Фокина сыграет с американцем Томми Полом.