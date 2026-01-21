Скидки
Ига Швёнтек — Мари Боузкова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек и чешской теннисисткой Мари Боузковой, занимающей в рейтинге WTA 44-ю строчку. Матч начнётся не ранее 9:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:00 МСК
Мари Боузкова
44
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open — 2026
Сетка Australian Open — 2026
