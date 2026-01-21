Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стоит одна задача — победить». Шнайдер — о полуфинале Аделаиды, где сыграла с Андреевой

«Стоит одна задача — победить». Шнайдер — о полуфинале Аделаиды, где сыграла с Андреевой
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции испытала от матча в полуфинале минувшего турнира категории WTA-500 в Аделаиде, где встретилась со своей соотечественницей и близкой подругой Миррой Андреевой (восьмая ракетка мира).

Аделаида (ж). 1/2 финала
16 января 2026, пятница. 07:50 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Ты на днях в Аделаиде играла в полуфинале с Миррой. Это, по-моему, первая твоя игра на таком большом турнире с Миррой. [Раньше] вы играли в паре. Мирра сказала, что очень нервничала перед этим матчем. А как для тебя прошёл он, было ли у тебя волнение?
— Ну, я в целом всегда, в принципе, волнуюсь перед всеми матчами. Понятно, что больше переживала, потому что для нас это был бы первый матч после того, как мы отыграли весь сезон вместе в паре, поэтому было что-то для нас такое новое в этом плане испытывать эмоционально. Но не сказала бы, что было что-то очень ужасное. Я довольна, как отыграла матч, какой была атмосфера во время матча. Мне кажется, что всё равно, когда мы выходим на корт, всё это уходит на второй план. Что у Мирры, что у меня, стоит одна задача — победить. И мы стараемся эту задачу выполнить, — сказала Шнайдер в видео First&Red.

Материалы по теме
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android