«Стоит одна задача — победить». Шнайдер — о полуфинале Аделаиды, где сыграла с Андреевой

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какие эмоции испытала от матча в полуфинале минувшего турнира категории WTA-500 в Аделаиде, где встретилась со своей соотечественницей и близкой подругой Миррой Андреевой (восьмая ракетка мира).

— Ты на днях в Аделаиде играла в полуфинале с Миррой. Это, по-моему, первая твоя игра на таком большом турнире с Миррой. [Раньше] вы играли в паре. Мирра сказала, что очень нервничала перед этим матчем. А как для тебя прошёл он, было ли у тебя волнение?

— Ну, я в целом всегда, в принципе, волнуюсь перед всеми матчами. Понятно, что больше переживала, потому что для нас это был бы первый матч после того, как мы отыграли весь сезон вместе в паре, поэтому было что-то для нас такое новое в этом плане испытывать эмоционально. Но не сказала бы, что было что-то очень ужасное. Я довольна, как отыграла матч, какой была атмосфера во время матча. Мне кажется, что всё равно, когда мы выходим на корт, всё это уходит на второй план. Что у Мирры, что у меня, стоит одна задача — победить. И мы стараемся эту задачу выполнить, — сказала Шнайдер в видео First&Red.