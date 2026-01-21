Рублёв — о причёске: думал подстричься в Нью-Йорке, но поленился

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о схожей стрижке со своим наставником Маратом Сафиным.

«Это случилось прошлым летом во время американской серии. Обычно я стригусь всегда в одном месте, а в Америке волосы уже стали слишком длинными, начали мешать. Думал подстричься в Нью-Йорке, но поленился. После тренировок приходишь поздно в отель, тратить ещё полтора часа на стрижку не хотелось. Потом после душа посмотрел в зеркало и подумал: «Если поменяю стиль, коротко будет нормально». И решился. Вот и всё», – сказал Рублев на пресс-конференции.

Сегодня, 21 января, Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором раунде он обыграл португальца Жайме Фарию. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.