Шнайдер рассказала, в чём ей нужно прибавить для более успешных выступлений

Шнайдер рассказала, в чём ей нужно прибавить для более успешных выступлений
22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась, чего, по её мнению, ей не хватает для улучшения своих результатов и борьбы с давлением и стрессом.

– Наверное, у многих твоих фанатов есть желание регулярно видеть тебя во второй неделе «Шлемов». На твой взгляд, в чём тебе нужно прибавить, чтобы там оказываться?
– Больше веры в свои возможности, уверенности, что я, в принципе, умею, достойна быть во второй неделе. И, наверное, меньше негатива, какой-то накрутки в своей голове о себе.

– А ты как-то над этим работаешь? Потому что очевидно, что такие турниры — это огромный стресс для игрока. Как ты пытаешься с ним справиться?
– Ну, мы много разговариваем с Сашей (тренер теннисистки. — Прим. «Чемпионата») на эту тему, у нас с ним это будет только второй «Большой шлем» вместе, первый в этом году, после совместной предсезонки, поэтому мне очень интересно. Он всё прекрасно знает, понимает, поэтому мы стараемся над этим работать, улучшать и меньше как-то обращать на это внимание и только [обращать внимание] на положительные эмоции, — сказала Шнайдер в видео First&Red.

