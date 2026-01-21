Скидки
Петрова: Мирра Андреева ничуть не хуже тех, кто недавно брал «Большие шлемы»

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила шансы 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на титул «Большого шлема».

«Мирре совсем не рано мечтать о «Шлеме». В женском теннисе часто бывают непредсказуемые взлёты, победы на турнирах «Большого шлема» в юном возрасте. Всё это возможно. Мирра не просто говорит об этом. Она к этому движется, проводит большую работу. Уверена, Мирра Андреева ничуть не хуже тех, кто недавно брал «Большие шлемы». Кроме, наверное, Арины Соболенко, которая на своей невероятной уверенности, наигранности, мощи всех переигрывает, поэтому на данный момент является лидером женского тенниса. Для нашего тенниса было бы здорово получить нового победителя «Большого шлема». У Мирры есть все шансы им стать», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

Сегодня, 21 января, во втором круге Australian Open Андреева обыграла гречанку Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

