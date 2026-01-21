«В кайф выходить, играть и тренироваться». Шнайдер — о сотудничестве с Сашей Бажиным

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер положительно оценила сотрудничество с тренером Сашей Бажиным, с которым работает с лета 2025 года.

– У тебя уже довольно долго с Сашей продолжается сотрудничество, второй «Большой шлем». И кажется, по крайней мере, со стороны, что вы нашли общий язык, на одной волне. Так ли это? Хотелось бы понять, какие тебе в нём нравятся сильные стороны как тренера и как человека.

– Да, на самом деле, мы хорошо законнектились, плюс предсезонка, провели очень много времени вместе.

В целом мне очень нравится, что он всегда дает мне фидбэк, особенно когда он мне нужен. Всегда на корте, он всегда видит, что мне нужно сказать в определённый момент, где нужно поддержать, нужно чуть больше какой-то тактики подсказать. Много над чем работаем. Я уже вижу результаты, над чем мы работали на предсезонке, уже вижу эти улучшения, для меня это один из главных факторов.

Мне просто, в принципе, комфортно, что у нас такой лёгкий, смешной коннект, такой вайб, мы всё время смеёмся на тренировках, у нас нет никогда грустных лиц, то есть мы выходим и просто кайфуем на каждой тренировке. Я получаю огромнейшее удовольствие от работы вместе и на матчах, когда я играю, и на тренировках. Мне прямо в последнее время просто в кайф выходить, играть и тренироваться, — сказала Шнайдер в видео First&Red.