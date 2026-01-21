Скидки
Теннис

«Он просто муж». Свитолина не видит Монфиса в роли своего тренера


Комментарии

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина рассказала о роли своего супруга Гаэля Монфиса в её команде. Спортсменка на данный момент не знает, сможет ли Монфис войти в её тренерский штаб.

«Я бы сказала, что он просто муж. Поскольку мы оба выступаем на таком высоком уровне и участвуем в одинаковых турнирах, теннис, конечно, всегда являлся частью нашей жизни. Годы идут, не знаю, как всё будет дальше. Но я уверена, мы будем наслаждаться теннисом всей семьёй. Думаю, этот вид спорта для нас на первом месте», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Ранее Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В матче второго круга соревнования 31-летняя украинка обыграла Линду Климовичову из Польши (134-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Комментарии
