Эмма Радукану прокомментировала поражение от Потаповой на Australian Open — 2026

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от австрийской теннисистки Анастасии Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6.

«Думаю, хочу играть по-другому. Я просто хочу сильно бить по углам. Мне кажется, я использую разнообразные приёмы, но это не даёт желаемого результата», — сказала Радукану на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.