Теннис

Эмма Радукану прокомментировала поражение от Потаповой на Australian Open — 2026

Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от австрийской теннисистки Анастасии Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:25 МСК
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Эмма Радукану
29
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Думаю, хочу играть по-другому. Я просто хочу сильно бить по углам. Мне кажется, я использую разнообразные приёмы, но это не даёт желаемого результата», — сказала Радукану на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Анастасия Потапова обыграла Эмму Радукану во втором круге Australian Open — 2026
