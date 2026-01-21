Эмма Радукану прокомментировала поражение от Потаповой на Australian Open — 2026
Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от австрийской теннисистки Анастасии Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:25 МСК
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
29
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Думаю, хочу играть по-другому. Я просто хочу сильно бить по углам. Мне кажется, я использую разнообразные приёмы, но это не даёт желаемого результата», — сказала Радукану на пресс-конференции.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
