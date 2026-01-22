Александр Зверев оценил игру Мюллера во втором круге Australian Open – 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг Australian Open – 2026. В матче второго раунда он одолел француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

«Прежде всего нужно отдать должное сопернику. Два дня назад он провёл пятисетовик с тай-брейком в решающей партии с австралийцем Попыриным. Сегодня показал впечатляющий уровень. Он один из самых подготовленных игроков тура в физическом плане. Поэтому я особенно доволен этим матчем», — сказал Зверев в интервью на корте.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.