Александр Зверев оценил игру Мюллера во втором круге Australian Open – 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг Australian Open – 2026. В матче второго раунда он одолел француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|
|6
|3
|4
52
Александр Мюллер
А. Мюллер
«Прежде всего нужно отдать должное сопернику. Два дня назад он провёл пятисетовик с тай-брейком в решающей партии с австралийцем Попыриным. Сегодня показал впечатляющий уровень. Он один из самых подготовленных игроков тура в физическом плане. Поэтому я особенно доволен этим матчем», — сказал Зверев в интервью на корте.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.
