Александр Зверев высказался о публике на Australian Open — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил публику на Australian Open – 2026. В матче второго раунда он одолел француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

«Атмосфера на корте Джона Кейна всегда сумасшедшая. Трибуны очень эмоциональные, громкие. Я обожаю такую обстановку. Каждый раз получаю удовольствие, выходя сюда, надеюсь сыграть здесь ещё много раз», — сказал Зверев в интервью на корте.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер.