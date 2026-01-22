В Сети разгорелся спор по поводу поведения Мирры Андреевой после матча на AO — Daily Mail

В Сети возник спор по поводу поведения российской 18-летней теннисистки Мирры Андреевой после матча 2-го круга Открытого чемпионата Австралии с представительницей Грецией Марией Саккари 0:6, 4:6, сообщает Daily Mail.

По данным источника, часть болельщиков считает, что Андреева выругалась матом в адрес болельщиков, которые на протяжении матча поддерживали Саккари. Другие комментаторы в интернете не заметили негативных эмоций от Андреевой после игры.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.

Лучший результат Андреевой в карьере на ТБШ пришёлся на «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда она дошла до полуфинала.