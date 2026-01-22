Тренер французской теннисистки покинул стадион после критики от спортсменки на AO-2026
Симон Блан, тренер французской теннисистки Эльзы Жакемо, покинул стадион после критики со стороны спортсменки по ходу матча 2-го круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает Daily Mail.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:40 МСК
94
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
60
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Проигрывая по ходу матча с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой француженка была явно разгневана и выместила свою злость на Блан, который ранее тренировал саму Путинцеву.
«Он тренировал её годами, и есть схемы, слабые стороны, о которых он мне даже не рассказывал, это просто безумие», — сказала она своей команде.
Выслушав гневные комментарии Жакемо, разъяренный Блан схватил свою сумку и ушёл, но перед этим указал пальцем на Жакемо. Сам матч закончился победой Путинцевой со счётом 6:1, 6:2
Материалы по теме
Комментарии
