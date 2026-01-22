Тренер французской теннисистки покинул стадион после критики от спортсменки на AO-2026

Симон Блан, тренер французской теннисистки Эльзы Жакемо, покинул стадион после критики со стороны спортсменки по ходу матча 2-го круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает Daily Mail.

Проигрывая по ходу матча с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой француженка была явно разгневана и выместила свою злость на Блан, который ранее тренировал саму Путинцеву.

«Он тренировал её годами, и есть схемы, слабые стороны, о которых он мне даже не рассказывал, это просто безумие», — сказала она своей команде.

Выслушав гневные комментарии Жакемо, разъяренный Блан схватил свою сумку и ушёл, но перед этим указал пальцем на Жакемо. Сам матч закончился победой Путинцевой со счётом 6:1, 6:2