Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин за 26 минут выиграл первый сет на AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Первая партия осталась за россиянином со счётом 6:1.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:15 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|2
242
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Россиянин победил в первом сете за 26 минут, трижды сделав брейк.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Хачанов — Басаваредди встретится с сильнейшим в противостоянии 36-й ракетки мира аргентинца Себастьяна Баэса и 25-го в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии.
Комментарии
