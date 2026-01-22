Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин выиграл второй сет во втором круге на Australian Open — 2026

Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин в сете от выхода в третий круг на AO-2026
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Вторая партия осталась за россиянином со счётом 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:15 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 3
             
Нишеш Басаваредди
242
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Россиянин победил во втором сете за 48 минут, сделав лишь один брейк в концовке партии. Первый сет для Карена завершился увереннее — 6:1. На него Хачанов потратил 26 минут.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Хачанов — Басаваредди встретится с сильнейшим в противостоянии 36-й ракетки мира аргентинца Себастьяна Баэса и 25-го в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин за 26 минут выиграл первый сет на AO-2026

Теннис: главные события 2026 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android