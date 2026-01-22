Карен Хачанов — Нишеш Басаваредди: россиянин в сете от выхода в третий круг на AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 242-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Вторая партия осталась за россиянином со счётом 6:4.

Россиянин победил во втором сете за 48 минут, сделав лишь один брейк в концовке партии. Первый сет для Карена завершился увереннее — 6:1. На него Хачанов потратил 26 минут.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Хачанов — Басаваредди встретится с сильнейшим в противостоянии 36-й ракетки мира аргентинца Себастьяна Баэса и 25-го в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии.

Теннис: главные события 2026 года: