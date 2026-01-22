Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она соотечественницу Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. За это время Киз сделала одну навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Крюгер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта их двух.

В следующем матче Киз сыграет с победителем пары Джаниче Чен (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.