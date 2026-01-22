Скидки
Эшлин Крюгер — Мэдисон Киз, результат матча 22 января 2026, счет 0:2, 2-й круг Australian Open – 2026

Мэдисон Киз вышла в третий круг Australian Open — 2026
Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она соотечественницу Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Эшлин Крюгер
62
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продлилась 1 час 14 минут. За это время Киз сделала одну навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Крюгер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта их двух.

В следующем матче Киз сыграет с победителем пары Джаниче Чен (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
