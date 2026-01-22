Оксана Селехметьева неожиданно одолела Паулу Бадосу и вышла в третий круг на AO-2026
101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Во втором круге турнира 23-летняя россиянка неожиданно победила в двух сетах 28-летнюю испанскую спортсменку Паулу Бадосу, занимающую 26-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:05 МСК
101
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|0
82
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Селехметьева выполнила ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В третьем круге Селехметьева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Материалы по теме
Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА
Комментарии
