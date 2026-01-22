Оксана Селехметьева неожиданно одолела Паулу Бадосу и вышла в третий круг на AO-2026

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Во втором круге турнира 23-летняя россиянка неожиданно победила в двух сетах 28-летнюю испанскую спортсменку Паулу Бадосу, занимающую 26-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Селехметьева выполнила ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге Селехметьева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

