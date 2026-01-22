Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева — Паула Бадоса, результат матча 22 января 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира Australian Open 2026

Оксана Селехметьева неожиданно одолела Паулу Бадосу и вышла в третий круг на AO-2026
Комментарии

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Во втором круге турнира 23-летняя россиянка неожиданно победила в двух сетах 28-летнюю испанскую спортсменку Паулу Бадосу, занимающую 26-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:05 МСК
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 0
         
Элла Зайдель
82
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Селехметьева выполнила ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бадосы четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге Селехметьева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Календарь женского одиночного AO-2026
Сетка женского одиночного AO-2026
Материалы по теме
Пегула отдала два гейма в матче с Кесслер и вышла в третий круг Australian Open — 2026

Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android