Самсонова и Шнайдер проиграли на старте Australian Open — 2026 в парном разряде

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в парном разряде. На старте турнира российский дуэт проиграл японско-российской паре Эна Сибазара/Вера Звонарёва со счётом 6:7, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. За это время Самсонова и Шнайдер допустили три двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Сибазара и Звонарёва сыграют с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон, который ранее обыграл китайскую пару Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.