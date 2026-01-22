Самсонова и Шнайдер проиграли на старте Australian Open — 2026 в парном разряде
Поделиться
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в парном разряде. На старте турнира российский дуэт проиграл японско-российской паре Эна Сибазара/Вера Звонарёва со счётом 6:7, 1:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Л. Самсонова Д. Шнайдер
Встреча продлилась 1 час 33 минуты. За это время Самсонова и Шнайдер допустили три двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Сибазара и Звонарёва сыграют с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон, который ранее обыграл китайскую пару Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
Комментарии
- 22 января 2026
-
05:25
-
05:12
-
04:53
-
04:49
-
04:45
-
04:31
-
04:30
-
03:42
-
03:38
-
03:18
-
00:57
-
00:52
- 21 января 2026
-
23:56
-
23:38
-
23:05
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:25
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
19:55
-
19:50
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:04