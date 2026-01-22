Скидки
Сибазара/Звонарёва — Самсонова/Шнайдер, результат матча 22 января 2026, счет 0:2, 1-й круг, парный разряд Australian Open — 2026

Самсонова и Шнайдер проиграли на старте Australian Open — 2026 в парном разряде
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в парном разряде. На старте турнира российский дуэт проиграл японско-российской паре Эна Сибазара/Вера Звонарёва со счётом 6:7, 1:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Л. Самсонова Д. Шнайдер

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. За это время Самсонова и Шнайдер допустили три двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Сибазара и Звонарёва сыграют с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон, который ранее обыграл китайскую пару Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

