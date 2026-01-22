Пегула отдала два гейма в матче с Кесслер и вышла в третий круг Australian Open — 2026

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она соотечественницу Маккартни Кесслер счётом 6:0, 6:2.

Встреча продлилась 1 час. За это время Пегула реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Кесслерсо три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче Пегула сыграет с россиянкой Оксаной Селехметьевой, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.