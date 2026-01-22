Анна Блинкова и Камилла Рахимова с победы стартовали на AO-2026 в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с узбекской спортсменкой Камиллой Рахимовой вышли во второй круг Australian Open — 2026 в парном разряде. На старте турнира российско-узбекский дуэт в упорной борьбе переиграл тайваньско-китайскую пару Чань Хаочин/Цзян Синьюй со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:1).

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. За это время Блинкова и Рахимова не сделали ни одного эйса, допустили семь двойных ошибки и реализовали 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Блинкова и Рахимова сыграют сильнейшим в противостоянии, где сойдутся американский дуэт Хейли Баптист/Питон Стирнс и испанско-итальянская пара Джессика Бузас Манейро/Элизабетта Коччаретто.