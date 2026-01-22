Скидки
Хаочин/Синьюй — Блинкова/Рахимова, результат матча 22 января 2026, счет 1:2, 1-й круг, парный разряд Australian Open — 2026

Анна Блинкова и Камилла Рахимова с победы стартовали на AO-2026 в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с узбекской спортсменкой Камиллой Рахимовой вышли во второй круг Australian Open — 2026 в парном разряде. На старте турнира российско-узбекский дуэт в упорной борьбе переиграл тайваньско-китайскую пару Чань Хаочин/Цзян Синьюй со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:1).

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Ч. Хаочин Ц. Синьюй
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 1
3 		7 7 10
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
А. Блинкова К. Рахимова

Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. За это время Блинкова и Рахимова не сделали ни одного эйса, допустили семь двойных ошибки и реализовали 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Блинкова и Рахимова сыграют сильнейшим в противостоянии, где сойдутся американский дуэт Хейли Баптист/Питон Стирнс и испанско-итальянская пара Джессика Бузас Манейро/Элизабетта Коччаретто.

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
