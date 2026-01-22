Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Рафаэль Ходар, результат матча 22 января 2026, счет 3:0, 2-й круг Australian Open — 2026

Якуб Меншик вышел в третий круг Australian Open — 2026, уверенно обыграв Рафаэля Ходара
В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 17-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии (16-й посев) и 150-м в мировом рейтинге испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча закончилась победой Меншика в трёх партиях — 6:2, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 4
             
Рафаэль Ходар
150
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Продолжительность матча составила 2 часа ровно. Меншик девять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Ходар выполнил три эйса при одной двойной ошибке и использовал два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем встречи между 55-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши и 80-м в мировом рейтинге американцем Итаном Куинном.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
