Якуб Меншик вышел в третий круг Australian Open — 2026, уверенно обыграв Рафаэля Ходара

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 17-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии (16-й посев) и 150-м в мировом рейтинге испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча закончилась победой Меншика в трёх партиях — 6:2, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа ровно. Меншик девять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. Ходар выполнил три эйса при одной двойной ошибке и использовал два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Якуб Меншик сыграет с победителем встречи между 55-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши и 80-м в мировом рейтинге американцем Итаном Куинном.