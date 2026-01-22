Елена Приданкина и Глисон с «баранкой» проиграли Данилиной и Крунич в 1-м круге AO-2026

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском парном разряде, в котором российско-американской паре Елены Приданкиной и Куинн Глисон противостоял дуэт Анны Данилиной (Казахстан) и Александры Крунич (Сербия), посеянный под седьмым номером. Встреча закончилась победой Данилиной и Крунич в трёх сетах — 7:5, 4:6, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Приданкина и Глисон ни разу не подали навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Данилина и Крунич подали два эйса при двух двойных ошибках и использовали семь брейк-пойнтов из девяти заработанных за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анна Данилина и Александра Крунич сыграют с Дарьей Касаткиной и Ариной Родионовой, выступающими под флагом Австралии.
