Каролина Плишкова вышла в третий круг Australian Open — 2026, где сыграет с Мэдисон Киз

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, занимающей текущее 1057-е место в рейтинге, и 59-й в мире Джаниче Чен из Индонезии. Встреча закончилась победой Плишковой в двух сетах — 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Плишкова трижды подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Чен выполнила семь эйсов при трёх двойных ошибках и не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Каролина Плишкова встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (девятый посев).
