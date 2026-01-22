Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джаниче Чен — Каролина Плишкова, результат матча 22 января 2026, счёт 0:2, 2-й круг Australian Open — 2026

Каролина Плишкова вышла в третий круг Australian Open — 2026, где сыграет с Мэдисон Киз
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, занимающей текущее 1057-е место в рейтинге, и 59-й в мире Джаниче Чен из Индонезии. Встреча закончилась победой Плишковой в двух сетах — 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 04:40 МСК
Джаниче Чен
59
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Каролина Плишкова
1057
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Плишкова трижды подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Чен выполнила семь эйсов при трёх двойных ошибках и не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Каролина Плишкова встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (девятый посев).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android