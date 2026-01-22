Лоренцо Музетти вышел в третий круг на AO-2026, одолев соотечественника и тёзку Сонего

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев) и 40-м в мировом рейтинге соотечественником Лоренцо Сонего. Встреча закончилась победой Музетти — 6:3, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Музетти два раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 23 брейк-пойнтов. Сонего подал пять эйсов при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из шести заработанных за матч. Отметим, Сонего несколько раз брал медицинский тайм-аут в концовке встречи.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Музетти сыграет с победителем встречи, где сыграют Томаш Махач (Чехия, 24) и Стефанос Циципас (Греция, 35).

