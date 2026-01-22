Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Лоренцо Сонего, результат матча 22 января 2026, счет 3:0, 2-й круг Australian Open — 2026

Лоренцо Музетти вышел в третий круг на AO-2026, одолев соотечественника и тёзку Сонего
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (пятый посев) и 40-м в мировом рейтинге соотечественником Лоренцо Сонего. Встреча закончилась победой Музетти — 6:3, 6:3, 6:4.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 3
6 		6 3 5 2
             
Рафаэль Коллиньон
72
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Музетти два раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 23 брейк-пойнтов. Сонего подал пять эйсов при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из шести заработанных за матч. Отметим, Сонего несколько раз брал медицинский тайм-аут в концовке встречи.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Музетти сыграет с победителем встречи, где сыграют Томаш Махач (Чехия, 24) и Стефанос Циципас (Греция, 35).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Карен Хачанов уверенно победил соперника и вышел третий круг на Australian Open — 2026

Теннис: главные события 2026 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android