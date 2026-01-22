Анна Калинская уверенно вышла в третий круг на AO-2026, где может сыграть с Игой Швёнтек

Утром 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 95-й в мировом рейтинге Юлия Грабер из Австрии. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Калинская дважды подала навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Грабер подала один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Калинская встретится с победительницей встречи, где сойдутся 44-я ракетка мира Мари Боузкова из Чехии и второй номер рейтинга польская спортсменка Ига Швёнтек.
