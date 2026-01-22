Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Юлия Грабер, результат матча 22 января 2026, счёт 2:0, 2-й круг Australian Open — 2026

Анна Калинская уверенно вышла в третий круг на AO-2026, где может сыграть с Игой Швёнтек
Комментарии

Утром 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (31-й посев) и 95-й в мировом рейтинге Юлия Грабер из Австрии. Встреча закончилась победой Калинской в двух сетах — 6:3, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Сонай Картал
66
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Калинская дважды подала навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Грабер подала один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Калинская встретится с победительницей встречи, где сойдутся 44-я ракетка мира Мари Боузкова из Чехии и второй номер рейтинга польская спортсменка Ига Швёнтек.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Анна Блинкова и Камилла Рахимова с победы стартовали на AO-2026 в парном разряде

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android