Бен Шелтон вышел в третий круг Australian Open — 2026, отдав Дэйну Суини семь геймов
Поделиться
В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (восьмой посев) и 182-м в мировом рейтинге австралийцем Дэйном Суини. Встреча закончилась победой Шелтона в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 04:50 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
182
Дэйн Суини
Д. Суини
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Шелтон 19 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Суини не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с 31-й ракеткой мира Валантеном Вашеро из Монако (30-й посев).
Комментарии
- 22 января 2026
-
06:49
-
06:42
-
06:33
-
06:19
-
05:56
-
05:45
-
05:25
-
05:12
-
04:53
-
04:49
-
04:45
-
04:31
-
04:30
-
03:42
-
03:38
-
03:18
-
00:57
-
00:52
- 21 января 2026
-
23:56
-
23:38
-
23:05
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:25
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
19:55
-
19:50
-
18:59