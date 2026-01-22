Скидки
Бен Шелтон — Дэйн Суини, результат матча 22 января 2026, счет 3:0, 2-й круг Australian Open — 2026

Бен Шелтон вышел в третий круг Australian Open — 2026, отдав Дэйну Суини семь геймов
В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (восьмой посев) и 182-м в мировом рейтинге австралийцем Дэйном Суини. Встреча закончилась победой Шелтона в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 04:50 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 2
             
Дэйн Суини
182
Австралия
Дэйн Суини
Д. Суини

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Шелтон 19 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Суини не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с 31-й ракеткой мира Валантеном Вашеро из Монако (30-й посев).

