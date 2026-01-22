Бен Шелтон вышел в третий круг Australian Open — 2026, отдав Дэйну Суини семь геймов

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США (восьмой посев) и 182-м в мировом рейтинге австралийцем Дэйном Суини. Встреча закончилась победой Шелтона в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Шелтон 19 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Суини не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с 31-й ракеткой мира Валантеном Вашеро из Монако (30-й посев).