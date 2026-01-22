Скидки
Теннис

Линда Носкова — Тайла Престон, результат матча 22 января 2026, счет 2:1, 2-й круг Australian Open 2026

Линда Носкова вышла в третий круг AO-2026, где может сыграть с Еленой Остапенко
Комментарии

13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге турнира она обыграла в трёх сетах австралийку Тайлу Престон (161-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:20 МСК
Ребекка Шрамкова
73
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Носкова выполнила 11 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету австралийской спортсменки четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге Australian Open — 2026 Носкова сыграет либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 24-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, либо с китаянкой Ван Синьюй (46-й номер рейтинга).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
