Линда Носкова вышла в третий круг AO-2026, где может сыграть с Еленой Остапенко
13-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге турнира она обыграла в трёх сетах австралийку Тайлу Престон (161-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 4:6, 6:2.
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 09:20 МСК
73
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Носкова выполнила 11 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету австралийской спортсменки четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
В третьем круге Australian Open — 2026 Носкова сыграет либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 24-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, либо с китаянкой Ван Синьюй (46-й номер рейтинга).
