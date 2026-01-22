Скидки
Теннис

Хуберт Хуркач — Итан Куинн, результат матча 22 января 2026, счет 0:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Хуберт Хуркач проиграл в трёх сетах 80-й ракетке мира во 2-м круге Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 55-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши и 80-м в мировом рейтинге американцем Итаном Куинном. Встреча закончилась победой Куинна в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:05 МСК
Хуберт Хуркач
55
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 1
6 		7 7 6
             
Итан Куинн
80
США
Итан Куинн
И. Куинн

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Куинн 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Хуркач выполнил девять эйсов при одной двойной ошибке и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Итан Куинн сыграет с 17-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии (16-й посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
