Хуберт Хуркач проиграл в трёх сетах 80-й ракетке мира во 2-м круге Australian Open — 2026

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 55-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши и 80-м в мировом рейтинге американцем Итаном Куинном. Встреча закончилась победой Куинна в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Куинн 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Хуркач выполнил девять эйсов при одной двойной ошибке и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Итан Куинн сыграет с 17-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии (16-й посев).