Главная Теннис Новости

Франческо Маэстрелли — Новак Джокович, результат матча 22 января 2026, счет 0:3, 2-й круг Australian Open — 2026

38-летний Джокович вышел в третий круг Australian Open — 2026, отдав сопернику семь геймов
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (четвёртый посев) и 141-м в мировом рейтинге итальянцем Франческо Маэстрелли. Встреча закончилась победой Джоковича в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:45 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Джокович пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. Маэстрелли выполнил 10 эйсов при четырёх двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с победителем матча между 75-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов и 318-м в рейтинге ATP китайцем Цзюнчэн Шаном.

