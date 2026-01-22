38-летний Джокович вышел в третий круг Australian Open — 2026, отдав сопернику семь геймов

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (четвёртый посев) и 141-м в мировом рейтинге итальянцем Франческо Маэстрелли. Встреча закончилась победой Джоковича в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Джокович пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. Маэстрелли выполнил 10 эйсов при четырёх двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с победителем матча между 75-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов и 318-м в рейтинге ATP китайцем Цзюнчэн Шаном.