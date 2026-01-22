Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гадеки/Пирс — Звонарёва/Мидлер, результат матча 22 января 2026, счет 2:0, 1-й круг, микст Australian Open — 2026

41-летняя Вера Звонарёва проиграла на старте Australian Open — 2026 в миксте
Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с австрийским спортсменом Лукасом Мидлером не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в миксте. На старте турнира российско-австрийский дуэт проиграл австралийской паре Оливия Гадеки/Джон Пирс со счётом 3:6, 2:6.

Australian Open — микст. 1-й круг
22 января 2026, четверг. 07:30 МСК
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
О. Гадеки Д. Пирс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Лукас Мидлер
Австрия
Лукас Мидлер
В. Звонарёва Л. Мидлер

Встреча продлилась 57 минут. За это время Звонарёва и Мидлер сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии австралийская пара сыграет либо с итальянским дуэтом Сара Эррани/Андреа Вавассори, либо с немецко-французской парой Лаура Зигемунд/Эдуард Роже-Васслен.

Календарь Australian Open - 2026 в миксте
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в миксте
Материалы по теме
Линда Носкова вышла в третий круг AO-2026, где может сыграть с Еленой Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android