41-летняя Вера Звонарёва проиграла на старте Australian Open — 2026 в миксте

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с австрийским спортсменом Лукасом Мидлером не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в миксте. На старте турнира российско-австрийский дуэт проиграл австралийской паре Оливия Гадеки/Джон Пирс со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продлилась 57 минут. За это время Звонарёва и Мидлер сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии австралийская пара сыграет либо с итальянским дуэтом Сара Эррани/Андреа Вавассори, либо с немецко-французской парой Лаура Зигемунд/Эдуард Роже-Васслен.