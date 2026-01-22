41-летняя Вера Звонарёва проиграла на старте Australian Open — 2026 в миксте
Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с австрийским спортсменом Лукасом Мидлером не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в миксте. На старте турнира российско-австрийский дуэт проиграл австралийской паре Оливия Гадеки/Джон Пирс со счётом 3:6, 2:6.
Australian Open — микст. 1-й круг
22 января 2026, четверг. 07:30 МСК
Оливия Гадеки
Джон Пирс
О. Гадеки Д. Пирс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Вера Звонарёва
Лукас Мидлер
В. Звонарёва Л. Мидлер
Встреча продлилась 57 минут. За это время Звонарёва и Мидлер сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Открытого чемпионата Австралии австралийская пара сыграет либо с итальянским дуэтом Сара Эррани/Андреа Вавассори, либо с немецко-французской парой Лаура Зигемунд/Эдуард Роже-Васслен.
