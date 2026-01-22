Ван Синьюй вышла в третий круг Australian Open — 2026, переиграв Елену Остапенко

В ночь с 21 на 22 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между 46-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй и 24-й в мировом рейтинге Еленой Остапенко из Латвии (24-й посев). Встреча закончилась волевой победой китайской спортсменки в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Ван Синьюй шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. Остапенко выполнила один эйс при шести двойных ошибках и использовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ван Синьюй встретится с 13-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии (13-й посев).