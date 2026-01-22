Скидки
Главная Теннис Новости

Катержина Синякова — Аманда Анисимова, результат матча 22 января 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира Australian Open

Аманда Анисимова вышла в третий круг на Australian Open — 2026, обыграв Катержину Синякову
Комментарии

Четвёртая ракетка мира представительница США Аманда Анисимова уверенно прошла во второй круг Australian Open 2026 года. Во втором круге она победила 45-й номер рейтинга Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:1, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 06:55 МСК
Катержина Синякова
45
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Синяковой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 13.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей Питон Стирнс (68-я ракетка мира).

Сетка АО
Календарь АО
Новости. Теннис
