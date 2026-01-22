Аманда Анисимова вышла в третий круг на Australian Open — 2026, обыграв Катержину Синякову

Четвёртая ракетка мира представительница США Аманда Анисимова уверенно прошла во второй круг Australian Open 2026 года. Во втором круге она победила 45-й номер рейтинга Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Синяковой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 13.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей Питон Стирнс (68-я ракетка мира).

