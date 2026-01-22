«Я недовольна». Бадоса прокомментировала поражение от Селехметьевой на AO-2026

26-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса высказалась о поражении во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Со счётом 4:6, 4:6 она уступила 23-летней россиянке Оксане Селехметьевой.

«Конечно, я недовольна. Считаю, что у соперницы есть своя доля заслуги, безусловно, но также думаю, что я сама сделала достаточно, чтобы проиграть. Не показала хороший теннис. Мне пока тяжело чувствовать себя собой, но, думаю, это часть пути.

В физическом плане всё в порядке, тело хорошо реагирует, и это хорошая новость. В конце концов, после всего, что было, это самое важное, и именно за это я должна держаться. Сейчас мне нужно просто играть больше матчей подряд.

Сезон только начался. Мотивация и амбиции никуда не делись, цели остаются прежними, но сейчас я далека от них. По ощущениям в матчах я всё ещё не на том уровне, к которому стремлюсь. На тренировках чувствую себя лучше — это правда, и надеюсь, что скоро смогу перенести это в официальные матчи. Мне нужны месяцы. К сожалению, это не впервые, и я уже была в такой ситуации, хорошо знаю этот путь и понимаю, через какой процесс мне предстоит пройти», — приводит слова Бадосы Punto de Break.