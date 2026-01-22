Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я недовольна». Бадоса прокомментировала поражение от Селехметьевой на AO-2026

«Я недовольна». Бадоса прокомментировала поражение от Селехметьевой на AO-2026
Паула Бадоса
Комментарии

26-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса высказалась о поражении во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Со счётом 4:6, 4:6 она уступила 23-летней россиянке Оксане Селехметьевой.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Конечно, я недовольна. Считаю, что у соперницы есть своя доля заслуги, безусловно, но также думаю, что я сама сделала достаточно, чтобы проиграть. Не показала хороший теннис. Мне пока тяжело чувствовать себя собой, но, думаю, это часть пути.

В физическом плане всё в порядке, тело хорошо реагирует, и это хорошая новость. В конце концов, после всего, что было, это самое важное, и именно за это я должна держаться. Сейчас мне нужно просто играть больше матчей подряд.

Сезон только начался. Мотивация и амбиции никуда не делись, цели остаются прежними, но сейчас я далека от них. По ощущениям в матчах я всё ещё не на том уровне, к которому стремлюсь. На тренировках чувствую себя лучше — это правда, и надеюсь, что скоро смогу перенести это в официальные матчи. Мне нужны месяцы. К сожалению, это не впервые, и я уже была в такой ситуации, хорошо знаю этот путь и понимаю, через какой процесс мне предстоит пройти», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Материалы по теме
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android