Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема»

Оксана Селехметьева впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема»
Комментарии

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева показала лучший в карьере результат на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Сегодня, 22 января, она одержала победу над 26-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой во втором круге Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

До текущего Открытого чемпионата Австралии 23-летняя Селехметьева никогда не выигрывала матч в основной сетке на «Шлеме». В первом круге Оксана победила немку Эллу Зайдель (6:3, 3:6, 6:0).

За выход в 1/8 финала Australian Open Оксана Селехметьева поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Материалы по теме
Джокович — в 3-м круге АO! Калинская и Хачанов тоже победили, ждём Рыбакину. LIVE!
Live
Джокович — в 3-м круге АO! Калинская и Хачанов тоже победили, ждём Рыбакину. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android