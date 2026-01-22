Оксана Селехметьева впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема»

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева показала лучший в карьере результат на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Сегодня, 22 января, она одержала победу над 26-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой во втором круге Australian Open — 2026 со счётом 6:4, 6:4.

До текущего Открытого чемпионата Австралии 23-летняя Селехметьева никогда не выигрывала матч в основной сетке на «Шлеме». В первом круге Оксана победила немку Эллу Зайдель (6:3, 3:6, 6:0).

За выход в 1/8 финала Australian Open Оксана Селехметьева поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.