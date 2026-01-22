«Они были громкими». Мирра Андреева высказалась о болельщиках на матче с Марией Саккари

Седьмая ракетка мира из России Мирра Андреева высказалась о болельщиках, которые поддерживали её соперницу Марию Саккари во время матча второго круга АО-2026. После матча в СМИ появились сообщения о том, что россиянка могла выругаться в адрес фанатов греческой теннисистки.
«В этом матче был не самый худший опыт с шумными болельщиками. Очевидно, они были громкими и очень поддерживали Саккари. Когда Мария выиграла три гейма подряд, её фанаты действительно начали очень шумно болеть за неё.
И я просто подумала: «Нет ничего страшного, что я потеряла концентрацию, потому что я тоже человек и могу допустить небольшие ошибки». А затем она тоже начала играть лучше, и я старалась действительно не обращать внимания на толпу. Я пыталась сосредоточиться на том, чтобы вернуться в игру и не дать ей увеличить отрыв во втором сете. Так что я действительно старалась сосредоточиться на матче и не думать о том, как громко они болеют за неё. Затем я начала глушить мысли о том, как плохо может всё завершиться, если я потеряю больше очков или выиграю меньше геймов. Так что я довольна тем, как сосредоточилась на матче, а не на внешних факторах, и не потерялась из-за происходящего», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.
