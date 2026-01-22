Карен Хачанов повторил уникальное достижение Роджера Федерера на Australian Open

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 22 января, во втором круге Australian Open — 2026 он уверенно обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Карен Хачанов стал первым теннисистом со времён 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» легендарного швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выйти в третий круг Australian Open как минимум восемь сезонов подряд. Федереру это удалось 21 раз подряд в период с 2000 по 2020 год.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов встретится с 25-й ракеткой мира Лучано Дардери из Италии.