Карен Хачанов повторил уникальное достижение Роджера Федерера на Australian Open
18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 22 января, во втором круге Australian Open — 2026 он уверенно обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:1, 6:4, 6:3.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:15 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|3
242
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Карен Хачанов стал первым теннисистом со времён 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» легендарного швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выйти в третий круг Australian Open как минимум восемь сезонов подряд. Федереру это удалось 21 раз подряд в период с 2000 по 2020 год.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов встретится с 25-й ракеткой мира Лучано Дардери из Италии.
Материалы по теме
Комментарии
