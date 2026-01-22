Скидки
Карен Хачанов повторил уникальное достижение Роджера Федерера на Australian Open

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 22 января, во втором круге Australian Open — 2026 он уверенно обыграл американца Нишеша Басаваредди со счётом 6:1, 6:4, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:15 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 3
             
Нишеш Басаваредди
242
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Карен Хачанов стал первым теннисистом со времён 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» легендарного швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выйти в третий круг Australian Open как минимум восемь сезонов подряд. Федереру это удалось 21 раз подряд в период с 2000 по 2020 год.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов встретится с 25-й ракеткой мира Лучано Дардери из Италии.

Новости. Теннис
