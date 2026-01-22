Скидки
Теннис

Мирра Андреева сравнила свою игру во 2-м круге AO-2026 с выступлением на «РГ»-2024

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась по поводу собственной формы на старте Открытого чемпионата Австралии — 2026. Она сравнила выступление в матче с Марией Саккари со своими предыдущими успешными турнирами.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— В первых восьми геймах ваш уровень был невероятно высоким. Выделяются ли в вашей памяти другие подобные моменты, когда вы так хорошо играли?
— Я помню, что играла очень хорошо в Цинциннати-2024. Думаю, я здорово действовала на этом турнире. У меня были такие же чувства, когда я играл на «Ролан Гаррос» — 2024. Там я тоже ощущала себя очень уверенно на корте. Так что я вроде как почувствовала то же самое в матче с Марией. Ещё на разминке я подумала, что мячи летят довольно хорошо. Я била по ним 30 минут и упустила всего два-три штуки. Я такая: «Ого, это был лучший разминочный сет, который у меня когда-либо был». Полагаю, с этого всё и началось. В этом поединке я чувствовала, что играла очень стабильно, — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

«Кончита хотела меня разогреть салочками». Мирра — об успешном выходе в третий круг АО
«Кончита хотела меня разогреть салочками». Мирра — об успешном выходе в третий круг АО
«Они были громкими». Мирра Андреева высказалась о болельщиках на матче с Марией Саккари
