Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: онлайн-трансляция 2-го круга AO-2026 — после 13:00
Сегодня, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
77
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла у Грачёвой в Санкт-Петербурге-2022, на харде в зале (6:2, 6:1), и в Индиан-Уэллсе-2023, уже на харде на открытом воздухе (6:3, 6:0).
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются итальянец Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.
