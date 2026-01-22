Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: онлайн-трансляция 2-го круга AO-2026 — после 13:00

Сегодня, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла у Грачёвой в Санкт-Петербурге-2022, на харде в зале (6:2, 6:1), и в Индиан-Уэллсе-2023, уже на харде на открытом воздухе (6:3, 6:0).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются итальянец Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.