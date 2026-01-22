Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: онлайн-трансляция 2-го круга AO-2026 — после 13:00

Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: онлайн-трансляция 2-го круга AO-2026 — после 13:00
Комментарии

Сегодня, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла у Грачёвой в Санкт-Петербурге-2022, на харде в зале (6:2, 6:1), и в Индиан-Уэллсе-2023, уже на харде на открытом воздухе (6:3, 6:0).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются итальянец Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Синнер — на пути к 3-му кругу АO! Ждём Рыбакину, Джокович и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Синнер — на пути к 3-му кругу АO! Ждём Рыбакину, Джокович и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android