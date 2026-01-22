Скидки
Фанат пришёл на АO с футболкой, на которой Синнер и Алькарас изображены как дети Джоковича

Фанат пришёл на АO с футболкой, на которой Синнер и Алькарас изображены как дети Джоковича
Комментарии

Один из болельщиков пришёл на матч Открытого чемпионата Австралии — 2026 с футболкой, на которой был принт с участием Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Янника Синнера, сообщает аккаунт The Tennis Letter в социальных сетях. На ней итальянец и испанец изображены в качестве детей 24-кратного победителя ТБШ. Алькарас сидит у Джоковича на руках, а Синнера он держит за руку.

Фото: кадр из трансляции

Ранее Новак Джокович вышел в третий круг АО-2026. Он обыграл 141-ю ракетку мира итальянского теннисиста Франческо Маэстрелли. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу серба. В следующем круге он сыграет с 75-й ракеткой мира из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Комментарии
