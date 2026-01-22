Скидки
Теннис

«Я мало что о нём знал». Джокович — о Маэстрелли, которого обыграл во втором круге AO-2026

«Я мало что о нём знал». Джокович — о Маэстрелли, которого обыграл во втором круге AO-2026
Новак Джокович
24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович прокомментировал победу над 141-й ракеткой мира Франческо Маэстрелли из Италии. Серб отметил отсутствие опыта у своего соперника и то, что не был с ним знаком до встречи в Мельбурне.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:45 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ещё несколько дней назад я мало что о нём знал. Сейчас подобное случается довольно часто, но уважение всегда присутствует, и я его не недооценивал. У него мощная подача и в целом сильная игра. Не хватает лишь опыта. По своему уровню он способен далеко пройти и высоко подняться в рейтинге. Я ему этого искренне желаю», — приводит слова Джоковича Reuters.

Джокович обыграл Маэстрелли со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

