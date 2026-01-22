«Я мало что о нём знал». Джокович — о Маэстрелли, которого обыграл во втором круге AO-2026

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович прокомментировал победу над 141-й ракеткой мира Франческо Маэстрелли из Италии. Серб отметил отсутствие опыта у своего соперника и то, что не был с ним знаком до встречи в Мельбурне.

«Ещё несколько дней назад я мало что о нём знал. Сейчас подобное случается довольно часто, но уважение всегда присутствует, и я его не недооценивал. У него мощная подача и в целом сильная игра. Не хватает лишь опыта. По своему уровню он способен далеко пройти и высоко подняться в рейтинге. Я ему этого искренне желаю», — приводит слова Джоковича Reuters.

Джокович обыграл Маэстрелли со счётом 6:3, 6:2, 6:2.