«Главная героиня». Светлана Кузнецова оценила начало четвёртого дня на Australian Open

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила начало четвёртого игрового дня на Australian Open — 2026 (22 января) для российских теннисистов.

«Доброе утро, и оно действительно доброе, потому что на австралийском солнце и при этом довольно прохладным по меркам Мельбурна днём все три российских игрока, выходившие на корты в одиночном разряде, свои матчи уже выиграли, и все — не потеряв ни сета.

Карен Хачанов победил Нишеша Басаваредди, с которым сейчас работает Жиль Сервара, бывший тренер Дани, — 6:1, 6:4, 6:3. Аня Калинская уверенно прошла австрийку Юлию Грабер: каждый сет Аня начинала с проигранной подачи, но затем всё было отлично — 6:3, 6:3. И на горизонте уже маячит матч с Игой Швёнтек в третьем круге.

Но, пожалуй, главная героиня дня – Оксана Селехметьева. Два дня назад она одержала первую в карьере победу в основе «Шлема», а сегодня выбила Бадосу — 6:4 6:4. Молодцы, так держать!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

