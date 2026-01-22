«Главная героиня». Светлана Кузнецова оценила начало четвёртого дня на Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила начало четвёртого игрового дня на Australian Open — 2026 (22 января) для российских теннисистов.

«Доброе утро, и оно действительно доброе, потому что на австралийском солнце и при этом довольно прохладным по меркам Мельбурна днём все три российских игрока, выходившие на корты в одиночном разряде, свои матчи уже выиграли, и все — не потеряв ни сета.

Карен Хачанов победил Нишеша Басаваредди, с которым сейчас работает Жиль Сервара, бывший тренер Дани, — 6:1, 6:4, 6:3. Аня Калинская уверенно прошла австрийку Юлию Грабер: каждый сет Аня начинала с проигранной подачи, но затем всё было отлично — 6:3, 6:3. И на горизонте уже маячит матч с Игой Швёнтек в третьем круге.

Но, пожалуй, главная героиня дня – Оксана Селехметьева. Два дня назад она одержала первую в карьере победу в основе «Шлема», а сегодня выбила Бадосу — 6:4 6:4. Молодцы, так держать!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.