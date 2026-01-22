Скидки
Главная Теннис Новости

Вашеро — первый теннисист из Монако, который дошёл до третьего круга ТБШ

Валантен Вашеро
31-я ракетка мира Валантен Вашеро стал первым представителем Монако в Открытой эре, которому удалось выйти в третий круг турнира «Большого шлема». В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2026 монегасский теннисист обыграл Ринки Хидзикату со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Ринки Хидзиката
114
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 2
6 		6 4 6
             
Валантен Вашеро
31
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Матч длился 2 часа 28 минут. За это время Вашеро выполнил 15 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, а также допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге престижных хардовых соревнований он сыграет с восьмым сеяным из США Беном Шелтоном. Американец ранее оказался сильнее Дэйна Суини (6:3, 6:2, 6:2).

