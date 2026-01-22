Вашеро — первый теннисист из Монако, который дошёл до третьего круга ТБШ
31-я ракетка мира Валантен Вашеро стал первым представителем Монако в Открытой эре, которому удалось выйти в третий круг турнира «Большого шлема». В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2026 монегасский теннисист обыграл Ринки Хидзикату со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
114
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|2
|
|6
|4
|6
31
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Матч длился 2 часа 28 минут. За это время Вашеро выполнил 15 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, а также допустил четыре двойные ошибки.
Во втором круге престижных хардовых соревнований он сыграет с восьмым сеяным из США Беном Шелтоном. Американец ранее оказался сильнее Дэйна Суини (6:3, 6:2, 6:2).
