Вашеро — первый теннисист из Монако, который дошёл до третьего круга ТБШ

31-я ракетка мира Валантен Вашеро стал первым представителем Монако в Открытой эре, которому удалось выйти в третий круг турнира «Большого шлема». В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии — 2026 монегасский теннисист обыграл Ринки Хидзикату со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.

Матч длился 2 часа 28 минут. За это время Вашеро выполнил 15 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, а также допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге престижных хардовых соревнований он сыграет с восьмым сеяным из США Беном Шелтоном. Американец ранее оказался сильнее Дэйна Суини (6:3, 6:2, 6:2).