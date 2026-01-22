Джокович: мой сын хотел быть на AO-2026. Он готов на что угодно, лишь бы не идти в школу

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович высказался об отцовстве. Он отметил, что его сын Стефан хотел присутствовать на Открытом чемпионате Австралии — 2026, но ему нужно ходить в школу.

«Когда я стал отцом, одним из моих главных желаний было, чтобы дети повзрослели до того момента, когда смогут понимать, чем занимается их папа. Я очень счастлив.

Мой сын хотел быть здесь. Он готов на что угодно, лишь бы не идти в школу. Понимаю», — сказал Джокович в интервью на корте.

Сегодня, 22 января, Новак Джокович во втором круге АО-2026 обыграл 141-ю ракетку мира Франческо Маэстрелли. Счёт — 6:3, 6:2, 6:2.