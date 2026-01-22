Скидки
Главная Теннис Новости

Мари Боузкова — Ига Швёнтек, результат матча 22 января 2026, счет 0:2, 2 круг Australian Open 2026

Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2026, где сыграет с Анной Калинской
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над Мари Боузковой из Чехии (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
Мари Боузкова
44
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Боузковой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Australian Open — 2026 Ига Швёнтек сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
