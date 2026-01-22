Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2026, где сыграет с Анной Калинской
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над Мари Боузковой из Чехии (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
44
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Боузковой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Australian Open — 2026 Ига Швёнтек сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:36
-
09:29
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
07:49
-
07:30
-
06:49
-
06:42
-
06:33
-
06:19
-
05:56
-
05:45
-
05:25
-
05:12
-
04:53
-
04:49