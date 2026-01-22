Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2026, где сыграет с Анной Калинской

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над Мари Боузковой из Чехии (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Боузковой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Australian Open — 2026 Ига Швёнтек сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).