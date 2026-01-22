В третьем круге Australian Open — 2026 сыграют семь российских теннисистов

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 завершились все матчи второго круга в одиночном разряде с участием российских теннисистов. В третий раунд сумели пробиться семь представителей России — трое мужчин и четыре женщины.
Мужчины: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв.
Женщины: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Оксана Селехметьева.
Стоит отметить, что во втором круге играли семь российских теннисистов. Таким образом, россияне прошли в 1/16 финала без потерь.
Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.