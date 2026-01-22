Скидки
Теннис

«У меня ещё как минимум два года». Новак Джокович высказался о продолжении карьеры

Новак Джокович
Комментарии

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович заявил, что может продолжать свою карьеру ещё два года. Об этом он рассказал в контексте разговора о возрастных Гаэле Монфисе и Стэне Вавринке, которые старше серба, но продолжают выходить на корт.

«Думаю, и Монфис, и Вавринка оставили после себя очень, очень большое наследие, причём не только как игроки, но и как люди. В раздевалке они невероятно приятные. У них много друзей, и с моей стороны — огромное уважение. У нас были потрясающие битвы. Монфис на год старше меня, Вавринка — на два, так что, думаю, у меня есть ещё как минимум два года», — приводит слова Джоковича ESPN.

Сегодня, 22 января, Новак Джокович во втором круге АО-2026 обыграл 141-ю ракетку мира Франческо Маэстрелли. Счёт — 6:3, 6:2, 6:2.

Комментарии
